Conferenza stampa Vincenzo Italiano: “A Napoli per onorare l’impegno e giocare il nostro calcio”

Domani alle ore 21,00, allo stadio “Diego Armando Maradona” lo Spezia cercherà il pass per le semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. In conferenza stampa le parole del tecnico dei liguri Vincenzo Italiano. “Essere approdati ai Quarti di finale è motivo di orgoglio e soddisfazione, affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere; i partenopei sono una delle formazioni più forti d’Italia, noi vogliamo onorare l’impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio. Domenica ci attende una gara importante contro l’Udinese, quindi faremo delle scelte per poter schierare in entrambe le partite delle formazioni competitive; abbiamo qualche infortunio, come quello di Nzola, ma ho fiducia nei ragazzi a mia disposizione. Il Napoli? Gli uomini di mister Gattuso vorranno riscattarsi dopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto. Il girone d’andata è stato ricco di soddisfazioni, in pochissimi pensavano che avremmo potuto ottenere certi risultati viste le tantissime difficoltà iniziali, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia, perchè il ritorno sarà ricco di insidie e dobbiamo continuare a crescere. Il mercato? Abbiamo una rosa molto ampia e quando si lavora con così tanti uomini, il rischio è anche quello di non poter avere l’intensità che si vorrebbe nel corso degli allenamenti; ho fiducia in questi ragazzi, qualcuno arriverà e altri partiranno, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi e convinti nell’ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione”.

Fonte: acspezia.com