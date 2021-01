Ciro Venerato: “La probabile formazione del Napoli contro lo Spezia”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il giornalista della Rai Ciro Venerato. “Domani sera il Napoli scenderà in campo contro lo Spezia e ci sarà il cambio di modulo, sarà il 4-3-3 per la gara di Coppa Italia valevole per i quarti di finale. La probabile formazione? In porta Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui. A centrocampo al centro Demme, ai lati Zielinski ed Elmas. In attacco Lozano, Insigne e Petagna, se quest’ultimo recupera dall’infortunio”.

La Redazione