Ceccarini:”Per me resterà almeno sino a fine stagione”

Su Radio Crc è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio.

“Credo che Gattuso resti a Napoli – ha detto Ceccarini a Radio Crc – non ho notizie su possibili interessamenti per altri allenatori”. Inoltre secondo Ceccarini “il lavoro svolto finora da Gattuso è positivo. Non dimentichiamo che l’anno scorso ha anche vinto la Coppa Italia. Per me resterà almeno sino a fine stagione”. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, secondo Ceccarini “dopo le cessioni di Milik, Llorente e Malcuit il Napoli si concentrerà soltanto per acquisti finalizzati alla prossima stagione. Zaccagni piace molto, il Napoli sta cercando di stringere i tempi”.