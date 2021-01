Cagni: “De Laurentiis sta screditando il buon lavoro fatto da Gattuso, senza avere un leader”

L’allenatore Gigi Cagni ha commentato su TMW Radio i temi del momento durante la trasmissione Maracanà: “Atalanta-Lazio, sfida tra Inzaghi e Gasperini. Che indicazioni potrà dare?

“Sono due squadre molto forti, è una balle partita con allenatori preparati. Se l’Atalanta è al meglio, diventa un problema, non solo per la Lazio. I biancocelesti da dopo la pandemia hanno perso la continuità nei 90 minuti“.

Napoli, Gattuso adatto solo per squadre di media classifica?

“Non capisco De Laurentiis. Se vuoi screditare il tecnico, fai quello che stai facendo. In un anno solare ha fatto molto bene, poi ci sono alti e bassi. Ma non puoi pretendere di più da una squadre che non hai leader. Non puoi vincere con una squadra senza leader in campo. Può andare qualsiasi allenatore ma i risultati sarebbero gli stessi”.