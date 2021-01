Borriello,assessore:”Iniziative per Maradona? Se lo merita Diego e se lo merita l’intera città”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli:

“Intanto tutto ciò, che è scaturito dalla mitizzazione di una persona straordinaria come Maradona, ha consentito a noi di mettere in campo delle iniziative che avevano una matrice: fare qualcosa per Maradona e per rinforzare il suo legame con la città. Dalla morte di Diego, il lavoro, la gente, i giornalisti hanno sollecitato tutta una serie di iniziative e cui intendiamo rispondere. Come Comune ci siamo posti l’idea di fare qualcosa: un monumento a Maradona, un museo, una mostra e quando farla. Nel momento in cui si potrà fare, nel maggio dei monumenti è nostra intenzione prendere tutto quel patrimonio di ricordi e mettere in mostra quei cimeli nel museo Filangieri, nel cuore di Napoli. L’intitolazione dello stadio a Maradona è stato un impeto e una risposta ai tanti che lo chiedevano. Verrà creata una piattaforma in cui i tifosi potranno scegliere la statua di Maradona e donazioni economiche volontarie? C’è anche qualche preoccupazione da parte dei donatori perché di solito non ce la passiamo bene riguardo i bilanci. Questo conto sarà solo finalizzato ad iniziative in ricordo di Maradona. Tutto ciò che avanzerà, sarà destinato all’impiantistica di periferia. Sarà tutto codificato, questa è la nostra idea. Consulenza dei giornalisti? Abbiamo chiamato i rappresentati delle maggiori testate. Iniziative per Maradona? Se lo merita Diego e se lo merita l’intera città. Il Maradona come Anfield? Sì, lo stadio Maradona, il museo che farà il Calcio Napoli, è un luogo che rafforzerà sempre più il suo legame con lo sport e con quel grande simbolo che è Diego Armando Maradona”.