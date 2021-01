ATTACCO – In dubbio Petagna e si punterà sul riscatto di Insigne

L’allenamento di oggi sarà ancora di più decisivo per conoscere le reali condizioni di Andrea Petagna, per un affaticamento muscolare. L’ex di Atalanta e Spal, non è al massimo della condizioni, perciò resta in dubbio per la gara contro lo Spezia. Gli atri attaccanti Mertens e Osimhen, si allenano con il gruppo ma non sono al 100%. Il beelga meglio rispetto ai giorni scorsi, ma sente ancora un po’ di fastidio. Per il nigeriano invece ci vorrà ancora un po’ prima che possa ritrovare la forma migliore. Per il resto le certezze saranno: Lozano, in forma in questo momento della stagione e Insigne. Il capitano ha voglia di rivalsa, per dimenticare soprattutto il rigore contro la Juventus, la Coppa Italia è la migliore occasione per dare un segnale a squadra e ambiente.

Fonte: CdS