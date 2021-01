Acampora e Verde, sarà uno Spezia made in Naples

Domani sera lo Spezia, cercherà di fare un altro sgambetto al Napoli, dopo la gara di campionato, per conquistare la semifinale di Coppa Italia. Lo farà anche con calciatori che conoscono bene la città partenopea. Il primo è Gennaro Acampora, conobbe a Cesenatico, paese di Salvatore Bagni, il grande Diego Armando Maradona e poi era raccattapalle con il Napoli di Reja. La maglia azzurra l’ha indossata per 4 anni, poi nel 2009 decise di cambiare strada. Domani, sfiderà il suo passato, stavolta nessun Covid-19 lo frenerà, come successe in campionato. In rosa c’è anche Daniele Verde, ragazzo nativo del Rione Traiano, mai con la maglia dei partenopei, però recentemente ha segnato per ben due volte alla sua ex squadra la Roma. Infine Terzi che invece giocò nel Napoli di Ventura quando era in serie C, non mostrò le doti che alla distanza invece ha fatto con la maglia dello Spezia.

Fonte: Fabio Tarantino CdS