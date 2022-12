Valente: “L’Italia avrà la bandiera ed inno alle Olimpiadi. Decreto legge ha risposto alle richieste del CIO”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Simone Valente, deputato M5S: “Sono sempre è stato convinto che l’inno è la bandiera ci sarebbero state alle Olimpiadi. Questa mattina c’è stato il decreto legge che ha risolto questa questione per rispondere alle richieste del CIO. Questa è una situazione aperta dal 2019, in questo anno e mezzo il decreto legislativo che serviva non è stato fatto e nelle ultime settimane ho sollecitato il governo ad attuare un provvedimento di emergenza per mettere un punto a tutta questa situazione che è stata largamente strumentalizzata che non ha fatto bene al mondo sportivo”.

