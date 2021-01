Ultime Spezia – Italiano tra dubbi di formazioni e turnover per il match di Napoli

Lo Spezia ha ripreso ieri gli allenamenti, in vista dei quarti di finale di Coppa Italia, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli giovedì sera. Il tecnico dei liguri Vincenzo Italiano dovrà fare a mano di Nzola e Saponara, sono in dubbio Piccoli, Ismaili e Ramos. Probabile turnover per la gara contro gli azzurri. In difesa: Erlic, Bastoni e Vignali. A centrocampo spazio a Pobega e Ricci. Infine in attacco potrebbero esserci l’occasione per Agudelo e Galabinov come centravanti.

Fonte: Andrea Piras Tmw