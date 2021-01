UFFICIALE – Out contro il Napoli, la punta dello Spezia Piccoli. In dubbio Pobega

Lo Spezia ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli, di giovedì alle ore 21,00. In dubbio Pobega per un problema all’anca, mentre non ci sarà la punta classe 2001 Piccoli. Assenti contro gli azzurri anche Nzola e Saponara. Ecco il comunicato del club ligure.

Lo Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto l’attaccante Roberto Piccoli, hanno evidenziato una lesione di primo grado miotendinea al bicipite femorale della gamba sinistra, riportata in occasione della gara di campionato disputata contro la Roma sul terreno dello stadio “Olimpico”. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso presso il centro FK di Aulla.

Fonte: acspezia.com