UFFICIALE – Buffon deferito dal Tribunale Federale Nazionale a causa della bestemmia

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus che domani sera scenderà in campo alle ore 20:45 contro la Spal nel match valevole per i quarti di finale della competizione. Come annunciato in conferenza stampa da Andrea Pirlo, tra i pali titolare ci sarà Gigi Buffon. Non arrivano però buone notizie per l’ex Psg.

Il portiere è infatti stato deferito dal Tribunale Nazionale Federale per la frase blasfema pronunciata lo scorso 19 dicembre nel match di campionato contro il Parma.

Fonte: gianlucadimarzio.com