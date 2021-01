SSC Napoli – Il Covid ha azzerato le entrate non le uscite

Ma visto con lo sguardo ansioso di chi deve gestire, dopo tre lustri di oculatezza e di bilanci perfettamente in regola, questo è un anno orribile anche dal punto di vista finanziario: il Covid ha azzerato le entrate, non le uscite, e il Napoli, da gennaio del 2020 a oggi, ha speso 143,5 milioni di euro. Nel dettaglio: 14 milioni per Rrahmani al Verona, 23,5 all’Inter per Politano, 16 (più quattro di bonus) alla Spal per Petagna, 20 (e altri quattro di bonus) per Lobotka al Celta Vigo, 12 al Lipsia per Demme e 50 per Osimhen al Lille, un milione per il prestito di Bakayoko al Chelsea. Così diventa dura, perché intanto sono entrati 25 milioni dall’Everton per Allan, e quella ventina di milioni «creati» dal nulla con le cessioni al Lille, nell’affare Osimhen, per Karnezis, Mazi, Palmieri e Liguori sono serviti semplicemente per addolcire la valutazione di settanta milioni del nigeriano. A. Giordano (Cds)