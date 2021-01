RINNOVO – Gattuso è sereno, ma tutto dipende da un particolare

L’ombra di Benitez e gli ultimi risultati sono certo gli aspetti negativi sul momento di Gattuso e sul suo futuro che come sempre, è legato dai risultati. Nel frattempo per la questione rinnovo, i suoi legali hanno revisionato gli atti del contratto e non si aspetta che l’incontro risolutivo, probabilmente a fine mercato, ma Spezia e Parma sono certamente l’ultimatum per capire il destino del mister. Si è a un bivi, proseguire con il rinnovo, oppure addio e quindi si andrà avanti con una nuova guida tecnica.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino