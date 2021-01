PRIMAVERA – Spal-Roma 1-0, prima sconfitta stagionale per i giallorossi di De Rossi

Ieri si è giocata la partita di campionato Primavera tra la Spal e la capolista Roma, risultato finale 1-0 per i padroni di casa. La rete è di Pinotti che segna con il tap-in di coscia destra. I giallorossi cercano più volte la via del pareggio, compreso il palo di Darboe. Sconfitta immeritata per la Roma che però conferma il primato in classifica.

SPAL 2013 (4-3-3) : Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov; Ellertsson, Pinotti (59′ Piht), Juanme Cuéllar (76′ Campagna). A disp.: Woźniak (GK), Rigon (GK), Eduardo Alcides, Csinger, Borsoi, Suffer, Simonetta, Colyn, Teyou, Carrà. All.: Scurto.

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Buttaro, Vicario, Feratovič; Pogdoreanu (71′ Ciervo), Tripi (C), Darboe (79′ Cassano), Providence; Milanese (46′ Bove), Zalewski (90′ Satriano); Tall.

A disp.: Mastrantonio (GK), Berti (GK), Codou, Tomassini, Morichelli, Astrologo, Bamba, Vetkal.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Daniele Virgilio di Trapani.

Assistente 1: Sig. Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.

Marcatori: 8′ Pinotti (SPAL 2013).

Ammoniti: 35′ Zanchetta (SPAL 2013), 37′ Ellertsson (SPAL 2013), 62′ Juanme Cuéllar (SPAL 2013), 80′ Zalewski (AS Roma), 82′ Galeotti (SPAL 2013).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 0’pt, 4’st. Calci d’angolo: 4-5. Temperatura: 6°C (Prevalentemente nuvoloso). Al 65′ Scurto (SPAL 2013) viene allontanato dalla panchina per proteste.

Spettatori: porte chiuse.

Fonte: vocegiallorossa.it