PRIMAVERA – Sampdoria-Empoli 4-1, prosegue il momento no dei toscani

Quest’oggi al “Centro Sportivo di Bogliasco” la Sampdoria ha affrontato l’Empoli, per la gara di recupero del campionato Primavera. I liguri hanno vinto per 4-1 l’Empoli, con la doppietta di Montevago ed una rete a testa di Angileri e Prelec, mentre per i toscani non basta il momentaneo pareggio di Belardinelli. Per i ragazzi di Buscè prosegue il momento no dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna.

SAMPDORIA 3-5-2: Avogadri 7; Obert 6.5, Angileri 7, Aquino 6; Giordano 6.5, Siatounis 6 (dal 67′ Brentan 6.5), Yepes 6.5, Trimboli 7, Ercolano 6.5; Montevago 8 (dal 67′ Di Stefano 6), Prelec 7.5. Allenatore: Tufano 7.

EMPOLI 4-3-1-2: Pradelli 4.5; Rizza 5, Pezzola 5.5, Fradella 5.5, Donati 6; Asllani 6, Belardinelli 6.5 (dal 67′ Simic 6), Sidibe 5.5; Baldanzi 6.5 (67′ Bozhanaj 6); Lomabardi 6 (dal 67′ Martini 6), Lipari 5.5 (dal 64′ Ekong 6). Allenatore: Buscè 5.

Fonte: sampnews24.com