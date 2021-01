Presentazione Milik: “L’atmosfera qui è davvero speciale”

Giornata di presentazione per Arek Milik, che dopo una lunga e complessa trattativa ha salutato Napoli per trasferirsi al Marsiglia. Il calciatore polacco è ufficialmente un nuovo calciatore della squadra francese e questo pomeriggio si è presentato in conferenza stampa: “Questa per me è una sfida. La squadra non sta attraversando un momento facile ma sono certo che riusciremo a rialzarci. Ho voglia di giocare e di dimostrare il mio valore“.

L’attaccante ha poi continuato: “Quando un calciatore non gioca è sempre un periodo complicato. L’allenatore e la società mi hanno dimostrato grande interesse e voglia di portarmi all’OM, per questo sono felice di essere qui. Avevano bisogno di un attaccante e hanno scelto me. Questo è un grande club, l’obiettivo è tornare a vincere e conquistare l’accesso alla Champions League“.

Ancora Milik: “Mi sento pronto. E’ chiaro che ho bisogno di ritrovare il ritmo partita ma mi sono allenato duramente in questi mesi. Le prime impressioni sono positive, tutti vogliamo risollevarci da un periodo complicato. Piano piano imparerò il francese e sono certo che andrà sempre meglio. L’atmosfera qui è davvero speciale, ogni volta che ho giocato contro il Marsiglia il pubblico ha sempre fatto la differenza e speriamo di ritrovarli presto“.

Infine ha concluso: “La Ligue 1 è un campionato in grande crescita. Il Lione la scorsa stagione ha centrato la semifinale di Champions League e il Psg la finale, sono molto affascinato“.

Fonte: Gianluca Di Marzio