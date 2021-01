Perrone(giornalista): “Contro l’esonero di Gattuso, la classifica è corta ed il Napoli è lì”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Roberto Perrone, giornalista Corriere dello Sport: “Con o contro Gattuso? Mi schiero dalla parte della ragionevolezza, mi sembrava che Ancelotti non fosse uomo giusto. Su Gattuso sono contrario all’esonero, puoi esonerare Giampaolo al Milan che l’anno scorso inizio a malissimo. tu hai la possibilità di andare in Champions, e stesso in classifica, alla possibilità di andare in avanti in Coppa Italia e buttar via un allenatore in questa situazione mi sembra assurdo. Io sono genoano, il Genoa è costretto sempre a cambiare allenatore perché li sbaglia. Quelli che si dimettono in questo paese sono una minoranza, pretendere un cambio di passo al Napoli mi sembra non abbia senso. Il Napoli ha perso tanto, ma è ancora lì. Se non ci sono questioni di spogliatoio, allora andrei avanti. La Juventus ha vinto e tutti i giornalisti hanno esaltato Pirlo: a me sembra che abbia un sacco di difetti. La classifica si è molto accorciata, il Napoli è ancora lì. Gattuso è sulla graticola, ma vogliamo parlare di Fonseca che è terzo e sembra per stia per retrocedere? Io vedo una classifica che lascia aperta a tutte le ipotesi, anche per il Napoli”.