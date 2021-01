Novellino, allenatore: “I subentrati a Verona non hanno dato una mano”

Su Radio Marte, è intervenuto Walter Novellino, allenatore, ecco le sue parole: “Io a Napoli volevo rimanere ma mi mandarono via perché non avevo l’esperienza di Zeman. Gattuso? Trovo questa situazione assurda. Il Napoli è lì, con pochi punti di distacco dai posti Champions League. Questo è un campionato anomalo, in cui l’allenatore ha avuto anche giocatori fuori e fatti rientrare senza condizione fisica a Verona. Ci sta di perdere 6 partite ma ha dovuto anche mettere in campo la formazione con grande difficoltà. Bisognerebbe riflettere sulla stagione del Napoli e sulla pandemia che penalizza gli allenatori. Difendo in particolare Gattuso perché è stato un mio giocatore. Le difficoltà ci sono ma chi è entrato a Verona non ha dato un grande contributo, soprattutto per la condizione fisica. Gattuso li ha fatti entrare perché aveva bisogno di loro per fare un certo tipo di calcio. Giusto che la società si guardi attorno ma il Napoli ha fatto vedere anche partite straordinarie. A Verona il Napoli sembrava né carne né pesce ma appena alcuni giocatori torneranno in condizioni fisiche ottimali i valori verranno fuori, la squadra ha tantissima qualità”.