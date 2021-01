Napoli, occhi in Ligue 1: piace la punta franco-senegalese del Reims

Il Napoli, da sempre, ha l’occhio lungo sugli altri campionati europei. Ultimamente pare si interessi soprattutto alla Ligue 1. Attualmente, stando a quanto si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport, pare abbia effettuato un sondaggio per l’attaccante franco-senegalese, in forza al Reims, Boulaye Dia. Ventiquattrenne che, in 19 partite ha realizzato 12 reti. Sul giocatore non solo il Napoli. Oltre agli azzurri c’è il Torino, e, sempre in Italia, su di lui ci sarebbero anche gli occhi di Milan e Roma. Quel che sembra certo è che Boulaye Dia sia destinato a cambiare casacca e che probabilmente ciò avverrà nella prossima stagione di mercato estiva.