Mertens ed Osimhen: il loro feeling può ridare la Champions

Mertens ed Osimhen. L’ultima volta insieme si erano visti a Bologna. Le loro condizioni fisiche ed il loro star l0ontani dal terreno di gioco, sono senza dubbio una concausa dei problemi del Napoli degli ultimi tempi. Sono mancati eccome. Perché il 4-2-3-1 è un abito che Gattuso aveva cucito addosso alla sua squadra proprio per far coesistere le sue due stelle offensive. Osimhen si è dichiarato disponibile e quando le cose si sono messe male al Bentegodi, Gattuso lo ha gettato nella mischia. Nei minuti di Verona, però, non si è vista la falcata che prima dell’infortunio aveva incantato Napoli e i napoletani. Ma c’è tutto un girone di ritorno per invertire il trend. L’idea tattica di Gattuso non cambia, tanto più che è tornato a disposizione anche Mertens. Anche a Dries, Gattuso ha chiesto uno sforzo extra a Verona, inserendolo per i 25′ finali nel tentativo – vano – di rimettere in piedi la partita. Il belga, come il nigeriano, è apparso ancora fuori forma, ma soltanto giocando può sperare di tornare quello di un tempo. Il suo compito, infatti, è duplice: innescare la velocità di Osimhen e inserirsi alle sue spalle nelle praterie lasciate dagli avversari per inseguire la gazzella azzurra. Sono giocando insieme si può stabilire feeling. E’ questo il momento di ritrovarlo. Occorre riportare il Napoli in zona Champions.

Il Mattino