Malcuit in Viola: fissate le visite mediche per il terzino

Proverà a riscattarsi, Kevin Malcuit. Il terzino è pronto per una nuova avventura in Italia, il colore della sua casacca passerà dall’ azzurro al viola. La società gigliata ha chiuso per il classe ’91 che arriverà a Firenze in prestito secco. Già fissate le visite mediche, che si svolgeranno nella mattinata di mercoledì 27 gennaio. Poi Malcuit firmerà il contratto con il suo nuovo club: dopo Kokorin in attacco, Prandelli si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo anche per la difesa.

Fonte: Sky.it