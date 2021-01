Malcuit-Fiorentina, decisa la formula dell’operazione con il Napoli

Il Napoli, dopo Milik passato al Marsiglia e a seguire Llorente, oggi sarà dell’Udinese, c’è anche Kevin Malcuit che passerà alla Fiorentina. Non sono mancate le pretendenti per il laterale francese, club italiani e della Ligue 1, pronti per accontentare il giocatore, ma alla fine ha scelto la Fiorentina. Oggi si completerà l’iter-burocaratico con la società azzurra, prestito con diritto di riscatto, la parte economica se ne riparlerà a fine campionato. Per Malcuit, voluto da Prandelli, l’occasione per giocare e ritrovare la continuità persa anche per l’infortunio subito un anno fa.

Fonte: CdS