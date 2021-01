Lucchesi, dirigente: “Bisogna trovare equilibrio per il Napoli del futuro”

Su Radio Marte, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente, ecco le sue parole: “Credo che come tutti gli allenatori che perdono le gare, Gattuso non aspetti altro che il prossimo match. Questa enorme pressione nata dopo il KO di Verona dipende da diversi motivi, al di là delle partite perse. Non è che due settimane fa erano tutti fenomeno e dopo due gare sono tutti somari. Bisogna trovare equilibrio per il Napoli del futuro. Io la ritengo una squadra da quarto o quinto posto e può fare anche meglio. Credo che ci sia qualche problema interno. La volontà del presidente è sovrana ma resta il fatto che tutti vogliano il bene del Napoli. La verità non la sappiamo e non mi permetto di ipotizzarla. Ognuno interviene come meglio crede ma bisogna capire che equilibrio ci sia tra il presidente e l’allenatore. La confusione però è l’unica cosa che non porta risultati”.