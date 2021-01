L’ Insigne “grigio” deve metabolizzare la Supercoppa

Insigne contro il Verona era la controfigura dell’attaccante rapido, determinante, grintoso visto tantissime volte in questa stagione. Voleva riscattarsi, ma quanto accaduto in Supercoppa, probabilmente, non è stato ancora metabolizzato. Una prova grigia del capitano, tra le più deludenti della stagione, una prestazione sotto tono da tutti i punti di vista: Gattuso lo ha sostituito dopo un’ora di gioco con Mertens. Lorenzo puntava anche al raggiungimento della tripla cifra, il gol numero 100 con la maglia del Napoli. Il capitano è fermo alla doppietta contro la Fiorentina, a quota 99, in campionato ora è stato raggiunto a quota 9 da Lozano, il bomber stagionale con 11 gol. A Verona una giornata da dimenticare per lui e per il Napoli.

Il Mattino