Insigne ha già dimenticato Verona e prenota il riscatto

A Verona non era il vero Lorenzo Insigne, ma non poteva essere diversamente. Il rigore sbagliato contro la Juventus, lo ha inevitabilmente condizionato e le sue giocate non sono pervenute contro gli scaligeri. Lui a fine partita ha fatto intendere che aveva già dimenticato tutto e pensava già al riscatto. Il capitano giovedì avrà l’occasione di dimostrare chi è realmente, ci sarà lo Spezia per i quarti di finale. I liguri hanno vinto di recente contro gli azzurri ed eliminato in Coppa Italia la Roma, squadra quindi in salute. L’occasione per Insigne e la squadra di togliersi una piccola soddisfazione e passare in semifinale della competizione nazionale.

Fonte: Repubblica