Il Premier Conte, prima delle dimissioni, salva il Tricolore

In questi momenti sta salendo al famoso “Colle” per rassegnare le sue dimissioni da Capo del Governo, il Premier Giuseppe Conte. Poi, l’evolversi della crisi, si bvedrà in questi giorni quali scenari aprirà. La sua ultima mossa, però, è stata quella di salvare, in extremis, il Tricolore italiano, permettendogli di essere presente alle Olimpiadi. Il provvedimento “tampone”, auspicato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, è arrivato dall’ultimo Consiglio dei Ministri. Il Consiglio ha approvato sul filo di lana un decreto legge che assicura l’autonomia del Coni, tenendo in vita il sogno olimpico italiano nella sua interezza, ovvero con bandiera tricolore e inno nazionale.