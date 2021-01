Il mercato del Napoli di Gennaio riguarderà le cessioni dei calciatori che hanno avuto poco spazio, perciò nessun acquisto. Per questo step si attenderà l’estate come ha confermato su twitter il collega de “il Roma” Giovanni Scotto: “Il #Napoli considera #Llorente e #Malcuit esuberi (oltre naturalmente #Milik) e quindi non si muoverà per sostituirli. Nessun segnale – ad oggi – per eventuali acquisti. Ormai mancano pochi giorni alla chiusura”.

Fonte: twitter Giovanni Scotto