Dopo oltre tre mesi il Napoli ha ritrovato Victor Osimhen, sceso in campo contro l’Hellas Verona, ma non ancora al massimo della condizione. La punta nigeriana stamattina si è allenato con il gruppo, calciando con l’obiettivo di scendere in campo, anche a gara in corsa contro lo Spezia.

Fonte: twitter Ssc Napoli