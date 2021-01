L’allenamento odierno – Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma giovedì per il quarto di finale di Coppa Italia. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente lavoro tattico per reparti e chiusura con partita a campo ridotto. (Da SSCN)