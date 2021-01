Di Gennaro, giornalista: “I giocatori in campo hanno le colpe maggiori”

Su Radio Marte, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista, ecco le sue parole: “Delusione per la sconfitta di Verona è enorme, ci si attendeva la reazione di tutta la squadra. La partita si era messa in discesa da subito e andava gestita più di testa. I giocatori in campo hanno le colpe maggiori. Magari Gattuso può aver mancato qualche aspetto motivazionale ma non mi sembra che le mandi a dire di traverso. Forse qualcosa si sta lacerando nel rapporto nello spogliatoio. Mental coach per il Napoli? Non è che dovrebbe ridirezionare la giornata del calciatore ma capirne i punti deboli. Cambiati gli uomini, tutti gli allenatori hanno denunciato il fatto che il Napoli sia una squadra debole di testa. Questa figura dovrebbe lavorare di pari passo con il tecnico”.