Crollo del fatturato per De Laurentiis, ieri impegnato in Lega

Ieri De Laurentiis è stato impegnato per tutto il giorno con una riunione per definire nei dettagli l’ingresso dei Fondi in Lega Serie A. Va stabilita anche (e soprattutto) la modalità di ripartizione dei 1,7 miliardi di euro assicurati dai Fondi ai 20 club di serie A. Ed è concentrato sulle due assemblee di Lega in programma tra domani e giovedì. Secondo una stima di Sports Business Group di Deloitte i club della Money League, entro la fine della stagione 2020/21, avranno perso oltre 2 miliardi di euro in termini di mancate entrate. Il Napoli ha chiuso l’ultima stagione con un crollo del fatturato da 201,4 milioni a 176,3. P. Taormina (Il Matttino)