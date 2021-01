Coppa Italia/L’Inter vince il derby nel recupero e vola in semifinale

INTER-MILAN

La Coppa Italia entra nel vivo, e nei quarti di finale è subito Derby! Il Milan capolista in campionato sfida i cugini dell’Inter nelle coppa nazionale. I rossoneri vogliono riscattare la brutta sconfitta subita contro l’Atalanta, i nerazzurri invece vincere dopo lo scialbo 0 a 0 di Udine.

PRIMO TEMPO

Poche occasioni importanti nella prima frazione di gioco, ma il Milan sblocca la gara. Meitè al limite dell’area serve di testa Ibra che controlla si gira e tira, il pallone tocca il palo ed entra in rete. 1-0 per i rossoneri. Al termine del primo tempo è tensione tra Ibra e Lukaku.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Inter più aggressiva cerca il pari, ma è bravo il Milan a difendersi nella propria metà campo. Al 58′ i rossoneri in 10 uomini con l’espulsione di Ibra per un intervento ai danni di Kolarov. Al 70′ l’arbitro Valeri dopo il consulto al VAR fischia il penalty in favore dell’Inter per fallo di Leao su Barella. Dal dischetto va Lukaku palla sulla traversa e in rete. 1-1. Nella ripresa è assedio dell’Inter, che sfiora più volte il vantaggio ma è bravo il portiere del Milan Tătărușanu ad opporsi. Nei minuti di recupero l’Inter a in vantaggio grazie alla punizione magistrale di Eriksen che spiazza il portiere e fa 2-1. L’Inter batte il Milan e vola in semifinale di Coppa Italia.