Ciro Venerato: “Gattuso ha trovato il modo per riavvicinarsi ad AdL”

Il momento del Napoli non è semplice, però il campo ti può dare l’occasione per il pronto riscatto, a cominciare giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia. A Radio Kiss Kiss, le parole del giornalista della Rai Ciro Venerato. “Benitez? I rapporti con De Laurentiis sono sempre ottimi, ma è chiaro che da quello che risulta ad alcuni intermediari, lo spagnolo attende proposte dall’estero e non essere un semplice traghettatore. Il patron del Napoli ha come budget per l’allenatore intorno ai 2,2 milioni a stagione, Gattuso, ma gli altri nomi sono: Juric, Italiano e De Zerbi. Sul tecnico attuale del club azzurro, molto probabilmente passerà al 4-3-3, modulo che avvicinerebbe e non poco le idee di De Laurentiis. Per restare e rinnovare con il Napoli c’è un solo modo, vincere contro Spezia, Parma e Genoa”.

La Redazione