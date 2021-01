Bucchi a Radio Crc: “Ingiuste le critiche a Gattuso. Il Napoli avrebbe bisogno di un bomber da 20 gol”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli. “Trovo ingiuste le critiche nei confronti di Gattuso – ha detto Bucchi a Radio Crc – secondo me il girone d’andata del Napoli è stato in linea con i programmi. Per me il Napoli può lottare per il terzo e il quarto posto. Attenzione all’Atalanta, però. Secondo me è tra le favorite per centrare un posto in Champions League”. Per avere più chance di lottare per il vertice, il Napoli avrebbe dovuto contare su più potenza di fuoco in attacco. “Vedo spesso le gare del Napoli e mi accorgo che agli azzurri manca un bomber da 20 gol – ha dichiarato Bucchi a Radio Crc – in avanti il Napoli ha tanti giocatori bravi come Lorenzo Insigne. Il capitano incarna la napoletanità, ma in zona gol avrebbe bisogno di una mano in più”. Secondo Bucchi, però, “Il Napoli si riprenderà presto e le voci su Gattuso cesseranno”.