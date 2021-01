Bakayoko, a Verona l’ombra del giocatore protagonista ad Udine

Il suo gol, all’ultimo secondo, aveva regalato al Napoli la vittoria ad Udine. Bakayoko, probabilmente, è rimasto tramortito dalla Supercoppa, perchè la prestazione del francese contro il Verona è tutta da dimenticare. Troppo lento, sia di testa che di piede, travolto dal ritmo forsennato dei centrocampisti scaligeri, autore dell’errore in appoggio che ha dato il via alla ripartenza letale del Verona chiusa con il 2-1 di Barak. Gattuso ha voluto Bakayoko, preso in prestito dal Chelsea, perchè lo considera l’uomo giusto per il suo 4-2-3-1 per la capacità di proteggere la linea a quattro difensiva e le qualità di palleggio per l’uscita dal basso. A Verona per lui è stato un flop in tutti e due i sensi, passando dall’ essere protagonista ad Udine all’ incubo veronese. Il Napoli ha sofferto tanto proprio a centrocampo, situazione peggiorata con l’uscita di Demme e quando a fianco del francese si è abbassato Zielinski.

Il Mattino