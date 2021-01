Alfonso De Nicola: “Io e Benitez? De Laurentiis non è un fan delle “minestre riscaldate”

Nel corso di Radio CrC, durante la trasmissione “Arena Maradona”, è intervenuto l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, ora all’interno dello staff delle azzurre di Lello Carlino Alfonso De Nicola. “Conosco bene la dirigenza del Napoli, non credo che abbiano cambiato idea per quanto riguarda i ritorni. A De Laurentiis le minestre riscaldate non piacciono. Benitez non tornerà a Napoli. Stesso discorso per quanto riguarda me. Non credo che in futuro io possa tornare in azzurro. Adesso sto aiutando il Napoli Femminile. Mi sto divertendo e per il momento va bene così. Insigne? E’ normale che Lorenzo abbia risentito di quell’errore, purtroppo Insigne si è caricato di troppe responsabilità. Dovrebbe concentrarsi di più su se stesso e condividere con gli altri il peso dei risultati del Napoli”.

La Redazione