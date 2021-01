Alessandro Barbano, giornalista: “Il potenziale della rosa consente di dare di più”

A “Marte Sport Live” Alessandro Barbano, giornalista:

“Chi ha scelto i giocatori che ora sono nel Napoli? Bakayoko ieri è stato disastroso su almeno due gol. Gattuso ieri ha detto, alla fine della partita, che si è perso nel secondo tempo. Dove c’è stato un deficit di interpretazione della gara. Ma anche nel primo tempo il Napoli ha tirato poco. La gara è andata bene se rapportata ad ambizioni modeste. Per una squadra che punta a dominare il campionato, il primo tempo è stato disastroso. L’approccio tattico e caratteriale è stato sbagliato. Il potenziale della rosa consente di dare di più. Penso che molto dipenda da un approccio complessivo che la squadra dà alle gare. Non è solo un problema tattico, ma di come si percepisce la partita. Benitez? Ci sono segnali che vanno in questa direzione. Ma lo scopriremo oggi. Io penso che De Laurentiis si sia già posto il problema del cambio di Gattuso. Servirebbe un allenatore che possa dare un po’ di fiducia al Napoli. Se il Napoli non andasse in Champions League, anche per il mercato ci sarebbe un ridimensionamento. Credo che sia il momento di una direzione coraggiosa. In questo momento, dalle indicazioni che emergono, De Laurentiis considera già chiuso il rapporto con Gattuso. Potrebbe esserci un ricambio imminente“.

Fonte: Radio Marte