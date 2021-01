Agostinelli, allenatore: “Il Napoli ha potenzialità superiori ma serve continuità”

Su Radio Marte, è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore, ecco le sue parole: “Conosco bene Napoli, la classifica è assolutamente tranquilla per quello che deve fare il Napoli ma questo è un campionato senza padrone. Stanno tutte lì, a un tiro di schioppo. Non bisogna guardare la classifica oggi ma ciò che accade nella squadra. Il Napoli ha potenzialità superiori ma qui bisogna dare continuità. Non può prendere il gol del pareggio a Verona in contropiede con due giocatori liberi sul secondo palo. Il Napoli ha una delle migliori difese del campionato ma manca di continuità in questo. Gol emblematico e preoccupante. L’allenatore viene sempre lasciato solo nei momenti di difficoltà. Il gesto fatto da Giulini con Di Francesco è un gesto importante. Bisogna crederci sempre, non andare dietro al 6-0 alla Fiorentina o al 3-1 di Verona“.