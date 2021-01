ADL e Giuntoli: rapporti “quasi” di pura circostanza

La situazione è difficile in casa Napoli. Ed in molti si aspettavano una voce dall’ alto, che la società intervenisse in prima persona, magari mettendo in chiaro i propri intendimenti, chiarendo posizioni e rapporti, invece c’è silenzio. Il che, a volte, favorisce le chiacchiere. Quello che appare evidente, però, come si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, è il distanziamento che esiste tra De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha rinnovato il suo contratto due anni fa (marzo 2019) e dunque ha altre tre stagioni da «nababbo», da un milione e duecentomila euro all’ anno. È un bel po’ che il rapporto tra presidente e diesse è cambiato, talvolta si sono limitati a trasformare le necessità in virtù, ma lo strappo si percepisce. E comunque restano 143 milioni (i milioni spesi per il mercato 2020-21) per far credere al Napoli e a De Laurentiis che comunque debba esserci un domani.