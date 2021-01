AdL-Benitez, il Patron attenderà 48 ore. Gattuso in bilico

La sconfitta di Verona non è stata gradita da Aurelio De Laurentiis, per i modi e per il calo che c’è stato nel secondo tempo, perciò si cerca di prevenire. Ieri c’è stata una telefonata perlustrativa del presidente del Napoli a Rafa Benitez, un tecnico che l’ambiente conosce bene e si è liberato dal Dalian qualche giorno fa. L’allenatore spagnolo si prenderà 48 ore di tempo per decidere e poi prenderà una decisione. Gattuso ha due partite per riprendersi la squadra, la gara di Coppa Italia contro lo Spezia e poi il Parma in campionato. Dovesse andare per il verso giusto con gioco e risultato, allora si andrà avanti, in caso contrario, l’umore di AdL sarebbe non dei migliori.

Fonte: CdS