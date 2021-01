Ultime Spezia – Italiano rischia di non avere 5 elementi per la sfida di Napoli

Giovedì 28 Gennaio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 21,00, si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia tra il Napoli e lo Spezia. La squadra ligure ha svolto la seduta di allenamento in mattinata, sul terreno Comunale di Follo. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati nella sfida contro la Roma. Lavoro atletico per Pobega e Capradossi, mentre Nzola ha svolto una doppia seduta fisioterapica presso il centro FK di Aulla; scarico in palestra anche per Saponara, mentre Roberto Piccoli ha svolto fisioterapia a Follo e nel tardo pomeriggio è stato sottoposto agli esami del caso dopo essersi fermato nel corso della prima frazione di gioco all”Olimpico, con i risultati che verranno divulgati nella giornata di domani.

Fonte: acspezia.com