“Sunday Times” Benitez nelle mire di club italiani e no. Anche il Napoli si mette sulla lista

Secondo quanto scritto dal Sunday Times,Benitez sarebbe già finito nelle idee di due club italiani: la Roma – in caso di successione di Fonseca in panchina – e soprattutto il Napoli, club che conosce bene. Rafa è già stato infatti sulla panchina azzurra per due stagioni (2013-15) prima di lasciare per il Real Madrid e successivamente il Newcastle. Più verosimile, però, sembrerebbe l’ipotesi di Benitez al Celtic, il cui manager Neil Lennon appare sempre più in discussione. Mattino.it