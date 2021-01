Squadra a rapporto pietrificata: proprio come in campo

Ritrovandosi in vantaggio dopo appena nove secondi di gioco, tutti i cattivi pensieri dovrebbero andare al diavolo, invece la squadra è bloccata. Ascoltano Gattuso che ripete quello che aveva spiegato il sabato: non dovevamo palleggiare e voi lo avete fatto. Non è un dramma ma il colpo è duro da mandare giù. Gattuso fa l’elenco degli errori, ma dura tutto poco, perché la squadra non reagisce, non replica. Osimhen si fa curare dal dottore Canonico, dice che sta bene e che non sente dolore. Tutto è filato liscio, almeno per la spalla. Perché la condizione non è ancora buona: ha dato disponibilità a Gattuso perché si sentiva bene e non avvertiva fastidio. E a quel punto, Rino ha preso in considerazione il suo impiego. E sotto l’aspetto dell’infortunio, tutto è andato bene. Ma solo in quello. L’attaccante ha commentato il duro ko con l’Hellas attraverso un post sul proprio profilo Instagram: «Siamo uniti nella vittoria come nella sconfitta, felice di essere tornato, muoviamoci».

Il Mattino