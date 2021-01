SERIE B FEMMINILE – Il Pomigliano ad un passo da Kristina Erman

Ieri il Pomigliano femminile non è scesa in campo contro il Tavagnacco, causa Covid-19 che ha colpito la squadra friulana, ma nel frattempo guarda al mercato ed è ad un passo da un altro acquisto. Dopo Doods e Manno, il club campano è vicinissimo alla classe ’93 Kristina Erman. In Italia ha giocato al Riviera Romagna e la Torres, mentre in Olanda al Twente e Psv Eindoven. Manca poco per il terzo acquisto per il club campano. Per la squadra di Esposito, prossimo impegno il 31 Gennaio contro il Vicenza, match di recupero.

Fonte: tuttocalciofemminile.com