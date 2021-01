Salgono le quotazioni per la prossima stagione di Ivan il terribile

Il rinnovo di Gattuso è come la Tela di Penelope, ormai prossimo al twitter presidenziale, ma manca sempre un qualcosa perchè il tutto accada. E’ chiaro che la sconfitta contro l’Hellas Verona, non facilita il lieto fine per l’allenatore di Corigliano Calabro, anzi lo mette in discussione per le prossime partite. Per il futuro invece sembra che si vada verso la soluzione Ivan Juric. L’allenatore degli scaligeri sarebbe nella lista di gradimento di De Laurentiis e visto che per la prossima stagione sembra fatta per Zaccagni, il tecnico croato sarebbe la ciliegina sulla torta per la panchina azzurra. Non resta che attendere l’evolversi della stagione e poi tirare le somme per il futuro, dove Ivan il terribile attende.

Fonte: Gazzetta dello Sport