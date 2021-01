Il mercato del Napoli di Gennaio è quello di piazzare i giocatori in esubero per farli giocare. Dopo Milik e praticamente Llorente, ora c’è Malcuit. Ci sono aggiornamenti su twitter di Nicolò Schira. “Si riaccende l’asse Ramadani-#Fiorentina: viola vicini a Kevin #Malcuit in prestito con diritto di riscatto dal #Napoli. Parti al lavoro anche per mandare a giocare il giovane #Montiel”.

Fonte: twitter Nicolò Schira