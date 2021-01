Partita finalmente positiva per l’internazionale Fabbri: sugli episodi vede bene, concede un buon vantaggio che si concretizza con il gol di Barak. Complessivamente fischia 20 falli (media bassa, indice positivo) ed estrae 5 cartellini gialli.



NO RIGORE

Sul 2-1, protesta (poco e solo in campo) il Napoli per un contatto all’ingresso dell’area del Verona (siamo davvero al limite) fra Politano e Zaccagni. Dal replay, la conferma: sembra più il giocatore azzurro che nel tentativo di scavalcare l’avversario gli finisce addosso, ci sta non fischiare il rigore, episodio sicuramente non da VAR.



VANTAGGIO

Nell’azione della rete del 2-1 di Barak, buon vantaggio concesso da Fabbri, evidentemente molto presente a se stesso: Bakayoko travolge Di Carmine che riesce a dare il pallone a Zaccagni, l’arbitro fa cenno di proseguire, magia per Barak e rete.



REGOLARE

Regolare la rete del fulmineo vantaggio del Napoli: sul lancio di Demme, il giocatore messicano è tenuto in gioco da Dimarco che poi liscerà il pallone.

Fonte: Edmondo Pinna (Cds)