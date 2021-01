La difesa non è più un bunker, ma a centrocampo si palleggia male

Al Bentegodi la difesa è crollata. Ora sono 19 le reti subite, con una partita da recuperare. Gattuso rispetto alla finale di Supercoppa mette Maksimovic al posto di Manolas e Hysaj al posto di Mario Rui e Meret. Stavolta fa fatica anche Koulibaly, incerto Maksimovic, sbaglia tanto in appoggio e soffre in copertura Di Lorenzo e soffre Hysaj a sinistra: già nel primo tempo sono diversi i campanelli d’allarme per Meret (molto bravo su Barak) poi la situazione peggiora di colpo nella ripresa. Sul secondo gol dei gialloblù di Barak (sbaglia Bakayoko) e sul terzo di Zaccagni (sbaglia Mertens). Ma il primo errore grave arriva sul primo gol del Verona, appoggio sbagliato di Meret dal basso, azzurri posizionati male con Dimarco liberissimo di colpire a due passi dalla porta. Le ultime due reti gli azzurri le subiscono in ripartenza con errori nati a centrocampo in fase di palleggio. Il Napoli dopo un buon avvio, comincia a mostrare segnali negativi, poi perde compattezza con il passare dei minuti, gli spazi si allungano e il Verona fa decisamente male con la sua arma preferita rappresentata dalle ripartenze a campo largo.

Il Mattino