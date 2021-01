Gennaro Gattuso: “Il veleno? Non lo trovi al supermercato e lo compri a 10 euro”

Il Napoli perde per 3-1 contro l’Hellas Verona, crollando alla distanza, portando con se tutte le problematiche del momento degli azzurri. A fine partita le parole di Gattuso sul momento della squadra. “Nel primo tempo avevamo fatto quello che ci eravamo prefissati, attaccare la profondità e abbiamo messo in difficoltà l’Hellas Verona. Invece nel secondo tempo ci siamo fatti del male da soli, andando sullo scontro fisico dove loro ci hanno sovrastati. Il veleno? Non lo trovi al supermercato e lo compri a 10 euro. E’ una parola complessa e non è che nominandola i giocatori lo percepiscono in automatico. Le colpe sono anche le mie”.

Fonte: Corriere dello Sport