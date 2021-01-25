Federica Di Criscio: “Addio Napoli, è il momento di partire per un lungo viaggio”
Attraverso il proprio profilo Instagram il difensore del Napoli Federica Di Criscio ha deciso di lasciare la maglia azzurra per intraprendere una nuova avventura professionale.
“𝘊𝘢𝘳𝘢 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙞, 𝘈 𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘪 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢’𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘪, 𝘢 𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘮𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢. 𝘊𝘢𝘳𝘢 𝘕𝘢𝘱𝘰𝘭𝘪, 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘵𝘦 𝘩𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘷𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪, 𝘴𝘦𝘱𝘱𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘮𝘦𝘴𝘪, 𝘩𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰. 𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘧𝘧𝘦’, 𝘭𝘦 𝘴𝘧𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘰𝘮𝘢𝘳e. – si legge nel post della calciatrice – 𝘿𝙞𝙘𝙤𝙣𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙞 𝙫𝙖 𝙖𝙡 𝙨𝙪𝙙 𝙥𝙞𝙖𝙣𝙜𝙚 𝙙𝙪𝙚 𝙫𝙤𝙡𝙩𝙚: 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖 𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙢𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙢𝙚 𝙤𝙜𝙜𝙞 è 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙫𝙞𝙖 𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙯𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙖, 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦, 𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘢 𝘕𝘢𝘱𝘰𝘭𝘪 𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢. 𝘍𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘪𝘨𝘪𝘦 𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘪 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢’ 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘴𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝙘𝙧𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙞 𝙢𝙞𝙚𝙞 𝙨𝙤𝙜𝙣𝙞. 𝙎𝙖𝙡𝙪𝙩𝙤 𝙚 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙘𝙞𝙩𝙩à, 𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙚, 𝙞 𝙩𝙞𝙛𝙤𝙨𝙞 𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩à.
𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚, 𝘮𝘢 è 𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙧𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣 𝙡𝙪𝙣𝙜𝙤 𝙫𝙞𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤”.
Fonte: Instagram Federica Di Criscio