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Federica Di Criscio: “Addio Napoli, è il momento di partire per un lungo viaggio”

By Alessandro Sacco
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Attraverso il proprio profilo Instagram il difensore del Napoli Federica Di Criscio ha deciso di lasciare la maglia azzurra per intraprendere una nuova avventura professionale.

“𝘊𝘢𝘳𝘢 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙞, 𝘈 𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘪 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢’𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘪, 𝘢 𝘵𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘮𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢. 𝘊𝘢𝘳𝘢 𝘕𝘢𝘱𝘰𝘭𝘪, 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘵𝘦 𝘩𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘳𝘢𝘷𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪, 𝘴𝘦𝘱𝘱𝘶𝘳 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘪 𝘮𝘦𝘴𝘪, 𝘩𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰. 𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘧𝘧𝘦’, 𝘭𝘦 𝘴𝘧𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘦, 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘵𝘦 𝘦 𝘪𝘭 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘰𝘮𝘢𝘳e. – si legge nel post della calciatrice – 𝘿𝙞𝙘𝙤𝙣𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙝𝙞 𝙫𝙖 𝙖𝙡 𝙨𝙪𝙙 𝙥𝙞𝙖𝙣𝙜𝙚 𝙙𝙪𝙚 𝙫𝙤𝙡𝙩𝙚: 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖 𝙚 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙢𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙢𝙚 𝙤𝙜𝙜𝙞 è 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙫𝙞𝙖 𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙯𝙞𝙖𝙧𝙚 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙖 𝙫𝙞𝙩𝙖, 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦, 𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘢 𝘕𝘢𝘱𝘰𝘭𝘪 𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢. 𝘍𝘢𝘤𝘤𝘪𝘰 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘪𝘨𝘪𝘦 𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘮𝘪 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢’ 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘴𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝙘𝙧𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙣𝙚𝙞 𝙢𝙞𝙚𝙞 𝙨𝙤𝙜𝙣𝙞. 𝙎𝙖𝙡𝙪𝙩𝙤 𝙚 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙘𝙞𝙩𝙩à, 𝙡𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙚, 𝙞 𝙩𝙞𝙛𝙤𝙨𝙞 𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩à.
𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚, 𝘮𝘢 è 𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙞𝙧𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙪𝙣 𝙡𝙪𝙣𝙜𝙤 𝙫𝙞𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤”.

Fonte: Instagram Federica Di Criscio

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